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ГЭЦ: Испытательные экзамены будут проводиться с сентября в режиме онлайн

Испытательные экзамены будут проводиться с сентября в режиме онлайн

"Приемные экзамены невозможно проводить в режиме онлайн". 

Как сообщает Report, об этом на онлайн-брифинге заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде. 

По ее словам, проводить столь масштабный экзамен в течение одного дня невозможно: 

"Во вступительных экзаменах участвует большое количество людей, их невозможно проводить онлайн. Для проведения столь масштабного экзамена необходимо неоднократно организовывать испытательные экзамены. Мы хотим проводить испытательные экзамены в онлайн-режиме неоднократно". 

По ее словам, с сентября будут проводиться онлайн-испытательные экзамены по всем предметам: "Принять участие в этих экзаменах смогут до 10 тысяч учащихся. Онлайн-подключение 20 тысяч человек чревато техническими проблемами. Онлайн-экзамен не подразумевает опрос учащихся и выставление им оценок. Как в таких условиях исходить из принципа справедливости?"

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