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Иса Габиббейли: Мы сотрудничаем с Турцией по принципу "одна академия — два руководителя"

Иса Габиббейли: Мы сотрудничаем с Турцией по принципу "одна академия — два руководителя" Национальные академии наук Азербайджана и Турции развивают сотрудничество по принципу "одна академия — два руководителя".
Наука и образование
27 июня 2025 г. 08:51
Иса Габиббейли: Мы сотрудничаем с Турцией по принципу одна академия — два руководителя

Национальные академии наук Азербайджана и Турции развивают сотрудничество по принципу "одна академия — два руководителя".

Об этом в интервью турецкому бюро агентства Report заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли после мероприятия, проведённого в Анкарском университете по случаю 80-летия НАНА.

Он напомнил, что после подписания распоряжения Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по случаю 80-летнего юбилея академии, в НАНА начались научные исследования, посвящённые выходцам из Западного Азербайджана, тюркскому миру и искусственному интеллекту, и в этом контексте сотрудничество с Турцией значительно расширилось.

"Проведение юбилейного мероприятия нашей академии в зале Сената Анкарского университета, а также сближение университетов и научных учреждений Азербайджана и Турции является примером этого углубляющегося сотрудничества", — отметил он.

Академик подчеркнул, что НАНА является одной из крупнейших научных организаций мира и уже добилась ряда значительных научных достижений:
"Академия служит делу повышения интеллектуального уровня нашего народа. Именно здесь формируются и продолжают формироваться новаторские учёные".

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Версия на азербайджанском языке İsa Həbibbəyli: Türkiyə ilə bir akademiya — iki rəhbər prinsipilə əməkdaşlıq edirik

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