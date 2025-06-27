Иса Габиббейли: Мы сотрудничаем с Турцией по принципу "одна академия — два руководителя"

Национальные академии наук Азербайджана и Турции развивают сотрудничество по принципу "одна академия — два руководителя".

Национальные академии наук Азербайджана и Турции развивают сотрудничество по принципу "одна академия — два руководителя".

Об этом в интервью турецкому бюро агентства Report заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли после мероприятия, проведённого в Анкарском университете по случаю 80-летия НАНА.

Он напомнил, что после подписания распоряжения Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по случаю 80-летнего юбилея академии, в НАНА начались научные исследования, посвящённые выходцам из Западного Азербайджана, тюркскому миру и искусственному интеллекту, и в этом контексте сотрудничество с Турцией значительно расширилось.

"Проведение юбилейного мероприятия нашей академии в зале Сената Анкарского университета, а также сближение университетов и научных учреждений Азербайджана и Турции является примером этого углубляющегося сотрудничества", — отметил он.

Академик подчеркнул, что НАНА является одной из крупнейших научных организаций мира и уже добилась ряда значительных научных достижений:

"Академия служит делу повышения интеллектуального уровня нашего народа. Именно здесь формируются и продолжают формироваться новаторские учёные".