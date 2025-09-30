Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Иса Габиббейли: К 150-летию Фатали хана Хойского подготовят план мероприятий

    Наука и образование
    • 30 сентября, 2025
    • 09:48
    Иса Габиббейли: К 150-летию Фатали хана Хойского подготовят план мероприятий

    Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) совместно с Министерством культуры и Министерством науки и образования подготовит план мероприятий к 150-летнему юбилею Фатали хана Хойского.

    Как сообщает Report, об этом сообщил президент НАНА, академик Иса Габиббейли на заседании Президиума академии.

    Он отметил, что состоялись обсуждения вопросов, вытекающих из исполнения соответствующего распоряжения президента Ильхама Алиева:

    "В распоряжении НАНА поручено совместно с Министерствами культуры, а также науки и образования подготовить и реализовать план мероприятий к 150-летию выдающегося политического и государственного деятеля - Фатали хана Хойского".

    НАНА Фатали хан Хойский юбилей план мероприятий Иса Габиббейли
    Фото
    İsa Həbibbəyli: Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanacaq

    Последние новости

    10:36

    Выручка Азербайджана за 8 месяцев от экспорта хлопка составила $125 млн

    АПК
    10:35

    Задержаны граждане Афганистана, нарушившие госграницу Азербайджана

    Происшествия
    10:32

    В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:30
    Фото

    Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    10:29

    За 8 месяцев "Азеркосмос" экспортировал услуги на $12 млн

    ИКТ
    10:29
    Фото

    В Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиа форум

    Медиа
    10:28

    Азербайджан за 8 месяцев экспортировал томатов на $157 млн

    АПК
    10:27

    Шахбазов: Баку стал авторитетной платформой для ускорения климатической повестки

    Энергетика
    10:21

    МИД Узбекистана: Ташкент и Баку планируют на 2026 год насыщенную повестку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    Лента новостей