Иса Габиббейли: К 150-летию Фатали хана Хойского подготовят план мероприятий
Наука и образование
- 30 сентября, 2025
- 09:48
Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) совместно с Министерством культуры и Министерством науки и образования подготовит план мероприятий к 150-летнему юбилею Фатали хана Хойского.
Как сообщает Report, об этом сообщил президент НАНА, академик Иса Габиббейли на заседании Президиума академии.
Он отметил, что состоялись обсуждения вопросов, вытекающих из исполнения соответствующего распоряжения президента Ильхама Алиева:
"В распоряжении НАНА поручено совместно с Министерствами культуры, а также науки и образования подготовить и реализовать план мероприятий к 150-летию выдающегося политического и государственного деятеля - Фатали хана Хойского".
