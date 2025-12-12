Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Ушаков: Москва может быть не всем довольна в откорректированном документе по Украине

    Ушаков: Москва может быть не всем довольна в откорректированном документе по Украине

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 13:04
    Ушаков: Москва может быть не всем довольна в откорректированном документе по Украине

    Россия пока не видела откорректированные версии документов США по Украине.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    При этом он отметил, что "Москва может быть не всем довольна в откорректированном документе, который получит в будущем".

    "Пока после всех этих рабочих переговоров с Европой и с Украиной нам должны будут показать бумагу или бумаги, и мы должны увидеть, что с ними, с этими бумагами стало после этих контактов. Вот сейчас, якобы, будет там "мозговой штурм" в предстоящий уикенд, посмотрим", - сказал он.

    Ушаков отметил, что рано или поздно Москва будет вести активные контакты с Вашингтоном по плану мирного урегулирования украинского кризиса.

    По мнению Ушакова, президент Украины Владимир Зеленский может рассматривать президентские выборы как возможность добиться временного прекращения огня.

    "Не исключено, что он [Зеленский] будет рассматривать это [выборы] как возможность добиться временного прекращения огня", - отметил он.

    Юрий Ушаков президентские выборы Украина Россия мирный план Трампа
    Лента новостей