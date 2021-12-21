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Институт географии предлагает создание альтернативных городов

Институт географии предлагает создание альтернативных городов 16:17
Наука и образование
21 декабря 2021 г. 17:02
Институт географии предлагает создание альтернативных городов
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В Азербайджане некоторые административные районы должны перейти на централизованную систему управления.

Как сообщает Report, об этом заявил доктор географических наук, директор Института географии имени академика Г.Алиева Национальной академии наук Азербайджана Закир Эминов.

Ученый считает целесообразным централизованное управление экономически неактивными районами. По его мнению, так как потенциал некоторых районов неправильно используется, для более эффективной деятельности необходимо перейти на новую систему административного управления и централизовать полномочия.

Он отметил, что необходимо учесть потенциал Азербайджана в сфере сельского хозяйства, построить агропромышленные комплексы: "Для предотвращения переселения населения в столицу необходимо создавать региональные города, способные конкурировать с Баку. Создание в этих городах крупных промышленных объектов, сфер обслуживания послужит основой для обеспечения занятости жителей прилегающих территорий и для получения доходов".

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Версия на азербайджанском языке Coğrafiya İnstitutu Bakıya alternativ şəhərlərin yaradılmasını təklif edir

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