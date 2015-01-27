​Институт философии и права НАНА объявил конкурс на замещение вакантной должности

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Институт философии и права Национальной академии наук Азербайджана объявил конкурс на замещение вакантной должности. Как сообщает Report, информацию об этом распространила НАНА.

В конкурсе на место ведущего научного сотрудника отдела проблем современной философии могут принять участие доктора философии и доктора наук.

В соответствии с требованиями конкурса, прием документов в научном секретариате проводится в течение одного месяца со дня размещения объявления.

