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    ​Институт философии и права НАНА объявил конкурс на замещение вакантной должности

    Прием документов проводится в течение одного месяца

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Институт философии и права Национальной академии наук Азербайджана объявил конкурс на замещение вакантной должности. Как сообщает Report, информацию об этом распространила НАНА.

    В конкурсе на место ведущего научного сотрудника отдела проблем современной философии могут принять участие доктора философии и доктора наук.  

    В соответствии с требованиями конкурса, прием документов в научном секретариате проводится в течение одного месяца со дня размещения объявления.

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