Иностранные студенты БВШН выразили благодарность борющимся с COVID-19

Группа иностранных студентов из Нигерии, Пакистана и Казахстана, обучающихся в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН), соблюдают режим самоизоляции от пандемии коронавируса (COVID-19), оставаясь в Студенческом доме школы.

Как сообщили Report в Высшей школе, сотрудники БВШН проинформировали этих студентов о требованиях особого карантинного режима. Кроме этого, иностранные студенты по мере необходимости обеспечиваются средствами медицинской защиты и продуктами питания.

Решительность, с которой медицинские работники при поддержке нашего правительства борются с коронавирусом в рамках мер социальной изоляции, реализуемых в нашей стране, не ускользнула от внимания иностранных студентов. Они выразили свою благодарность местным работникам медицины. Студенты отметили, что мужество, проявленное работниками медицины, полицейскими и военнослужащими в их борьбе со стремительно распространяющейся по всему миру пандемией коронавируса (COVID-19), должно стать примером для всех людей.

Отметим, что иностранные студенты не уехали в свои страны из-за высокой эффективности превентивных мер, предпринимаемых правительством для предотвращения распространения пандемии коронавируса в Азербайджане.