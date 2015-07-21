​Имена двух лиц включены в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана

21 июля, 2015 20:33

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о присуждении молодым талантам специальной ежемесячной стипендии. Как сообщает Report, указом президента имена двух особо талантливых юных дарований включены в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана и им присуждена специальная ежемесячная стипендия. Это - Аскерзаде Джамиля Фуад гызы - учащаяся Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля. Азимова Чинара Мехман гызы - учащаяся Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.