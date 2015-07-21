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    ​Имена двух лиц включены в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана

    Они удостоены специальной ежемесячной стипендии

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о присуждении молодым талантам специальной ежемесячной стипендии.

    Как сообщает Report, указом президента имена двух особо талантливых юных дарований включены в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана и им присуждена специальная ежемесячная стипендия.

    Это - Аскерзаде Джамиля Фуад гызы - учащаяся Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.

    Азимова Чинара Мехман гызы - учащаяся Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.

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