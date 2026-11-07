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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев заложил фундаменты Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета

    Наука и образование
    • 07 ноября, 2026
    • 11:39
    Ильхам Алиев заложил фундаменты Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета

    7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемониях закладки фундаментов зданий Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета в Ханкенди.

    Как сообщает Report, глава государства был проинформирован об условиях, которые будут созданы в зданиях.

    Было отмечено, что библиотека станет одним из важных объектов инфраструктуры с точки зрения поддержки учебной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, расширения доступа к современным информационным ресурсам и формирования ориентированной на студента академической среды, будет служить удовлетворению образовательных, научно-исследовательских и информационных потребностей студентов и сотрудников, развитию у них навыков самостоятельного обучения и исследований, а также поддержке научной деятельности профессорско-преподавательского состава.

    В отвечающем современным стандартам четырехэтажном здании планируется создание функциональных читальных залов, услугами которых одновременно могут воспользоваться около 1100 студентов, пространств, предназначенных для индивидуального и группового обучения, встреч и академического сотрудничества. Наряду с удовлетворением академических потребностей и укреплением потенциала университета, библиотека сыграет роль источника информации и для общественности региона. Она также будет способствовать развитию научных дискуссий, обмену знаниями и опытом, расширению связей между университетом и населением и развитию социально-культурной среды в Карабахе.

    Было отмечено, что Инновационный центр Карабахского университета станет одним из важных объектов инфраструктуры с точки зрения развития экосистемы инноваций и предпринимательства, содействия практическому применению результатов научных исследований, поддержки современных технологий и инновационных идей. Центр послужит развитию у студентов творческих навыков, критического мышления и умения решать проблемы, поддержке их инновационных инициатив, расширению сотрудничества между университетом и промышленным сектором.

    Центр также будет играть важную роль в поддержке инициатив, вносящих вклад в социально-экономический прогресс Карабахского региона, разработке инновационных решений в соответствии с местными потребностями и развитии сотрудничества между университетом, государственными структурами, частным сектором и другими партнерами. Он будет способствовать формированию инновационной культуры в университете, превращению научных знаний в экономическую и социальную ценность, а также стимулированию технологического развития, предпринимательства и экономики знаний в Карабахском регионе.

    Ильхам Алиев заложил фундаменты Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета
    Ильхам Алиев заложил фундаменты Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета
    Ильхам Алиев заложил фундаменты Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета
    Ильхам Алиев заложил фундаменты Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета
    Ильхам Алиев заложил фундаменты Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета

    Ильхам Алиев Карабахский университет Освобожденные территории Азербайджана Ханкенди
    Фото
    Qarabağ Universitetinin Kitabxanasının və İnnovasiya Mərkəzinin binalarının təməli qoyulub
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    Foundation stones laid for Library and Innovation Center buildings of Garabagh University
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