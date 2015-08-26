​Холдинг "Швабе" получил уникальные права на товарный знак на территории Азербайджана

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") получил уникальные права на товарный знак на территории Азербайджанской Республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, регистрация товарного знака "Швабе" в Азербайджане была осуществлена на кириллице и латинице по 16 классам Международной классификации товаров и услуг.

Под защитой государства будет находиться весь ассортимент продукции холдинга: геодезическое, медицинское, оптическое и светотехническое оборудование. Также "Швабе" оформил право на проведение под собственным брендом научных исследований, опытно-конструкторских работ и промышленного анализа на территории страны.

Спектр ранее поставленной в Азербайджан продукции "Швабе" достаточно разнообразен. В разные годы холдинг поставлял в данную республику различные оптические приборы и геодезическое оборудование, напомнил заместитель генерального директора АО "Швабе" по продажам, внешнеэкономической деятельности и маркетингу Анатолий Слудных. По его словам, плотное и взаимовыгодное сотрудничество с Азербайджаном налажено в области медицинской техники.

"Регистрация товарного знака на территории страны - знаковый шаг в развитии деловых отношений. Она позволит не только обезопасить наших азербайджанских партнеров от различной контрафактной продукции, но и создает предпосылки для реализации различных совместных проектов", - подчеркнул Слудных.