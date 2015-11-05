​Группа ученых удостоена "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики" - СПИСОК

5 ноября, 2015 20:23

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ По случаю 70-летия Национальной академии наук Азербайджана президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении нескольких лиц "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской науки "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждаются: Азадалиев Джебраил Абдулали оглу Фейзуллаев Акпер Акбер оглу Иманов Мухтар Кязым оглу Мамедова Масума Гусейн гызы Микаилов Хыдыр Мустафа оглу Новрузов Новруз Ахмед оглу Саламзаде Эртегин Абдул Вахаб оглу.