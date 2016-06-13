​Группа молодых талантов удостоена специальной стипендии - СПИСОК

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении специальной стипендии молодым талантам.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за особый талант в музыкальной сфере имена следующих лиц вписаны в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана и они удостоены специальной ежемесячной стипендии:
Багиров Эмиль Огтай оглу - студент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли
Ахмедзаде Эмиль Кинязь оглу - учащийся одиннадцатилетней музыкальной школы номер 15 имени Рауфа Гаджиева
Эминзаде Эмин Хазар оглу - студент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли
Гаджизаде Суада Эльхан гызы - учащаяся одиннадцатилетней музыкальной школы номер 35 имени Георгия Шароева
Гусейнов Орхан Иса оглу - учащийся Центральной школы искусств имени Кара Караева
Гусейнзаде Лала Натиг гызы - студентка Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли
Меджидов Эльман Айдын оглу - студент Гамбургской высшей школы музыки и театра
Омарлы Шукюр Шафи оглу - учащийся одиннадцатилетней музыкальной школы номер 15 имени Рауфа Гаджиева
Гулиев Агарагим Вагиф оглу - учащийся одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей
Самедли Солтан Байрам оглу - студент Азербайджанской национальной консерватории.
News DepartmentАвтор новости
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