Граждане, не закончившие девятилетку, смогут сдать экзамен экстерном

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Граждане, не сумевшие завершить полное среднее образование (9 классов) в общеобразовательных школах в предшествующие годы, смогут сдать экзамены экстерном.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, целью проведения экзаменов является предоставление учащимся школ предшествующих лет, по той или иной причине не завершивших свое образование, возможность получить соответствующий аттестат по данному уровню.

Экзамены состоятся 25-26 декабря в столичной школе №258.

Регистрация желающих и прием документов будут вестись в Управлении образования города Баку с 26 ноября по 14 декабря.

Лица, документы которых будут приняты управлением, смогут получить пропускные листы на экзамен в школе №258 20-21 декабря с 10:00 до 16:00. В экзамене могут принять участие лица, достигшие 16 лет. При себе необходимо иметь удостоверение личности.