Государственный секретарь Швейцарии в Бакинской Высшей школе нефти

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча с государственным секретарем по образованию, научным исследованиям и инновациям Швейцарской Конфедерации Мауро Делл Амброджио.

Об этом сообщили Report в БВШН.

Во встрече приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, советник госсекретаря по вопросам науки Филипп Росли, посол Республики Азербайджан в Швейцарской Конфедерации Ханым Ибрагимова, посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Штальдер, заместитель Исполнительного директора по международным отношениям Женевского университета Александр Хеджази, Исполнительный директор компании ABB в Азербайджане Рустам Гасымов и ответственные сотрудники Высшей школы.

Приветствовав гостей, ректор Эльмар Гасымов рассказал о последних достижениях вуза и отметил, что БВШН в этом году добился впечатляющих рекордов. Все абитуриенты, набравшие по итогам вступительных экзаменов в первой группе специальностей высший балл (700 баллов), остановили свой выбор на БВШН. Кроме того, 26 студентов, поступивших в вузы в этой группе специальностей и ставших Президентскими стипендиатами, учатся в Высшей школе, что сделало БВШН лидером среди вузов страны по этим показателям. А знание английского языка, на котором ведется обучение в БВШН, сказал Эльмар Гасымов, позволяет нашим выпускникам найти работу в крупных транснациональных компаниях или продолжить учебу за рубежом.

Поблагодарив ректора Эльмара Гасымова за прием, госсекретарь Швейцарии Мауро Делл Амброджио высоко оценил кампус Высшей школы и созданные здесь условия. Он сообщил, что главная цель его визита в Азербайджан – способствовать развитию сотрудничества двух стран, в том числе в области науки и образования. По словам госсекретаря, именно БВШН, являющаяся ведущим инженерным вузом республики, может стать пионером в установлении партнерских связей между техническими университетами двух стран.

Как проинформировал посол Швейцарии в Баку Филипп Штальдер, швейцарская компании ABB вложила крупные инвестиции в развитие вуза, основав, в частности, на территории кампуса современную учебную лабораторию. Поблагодарив Исполнительного директора ABB в Азербайджане Рустама Гасымова за эту инициативу и сотрудничество, ректор Эльмар Гасымов высоко оценил вклад Швейцарии в сферу образования в стране.

Затем гости ознакомились с кампусом вуза. В лаборатории, созданной ABB, студенты кафедры инженерии по автоматизации процессов выступили перед госсекретарем Мауро Делл Амброджио с презентацией об установленном компанией оборудовании и используемых технологиях.