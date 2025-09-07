Государственный экзаменационный центр проведет сегодня дополнительные экзамены

Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Наука и образование
    • 07 сентября, 2025
    • 06:25
    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительным причинам не смогли участвовать в выпускных экзаменах 2025 года, а также для обучающихся в форме экстерната. Кроме того, возможность сдачи предоставлена школьникам, пропустившим экзамены по азербайджанскому языку (как государственному).

    Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены проходят в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.

    В экзаменах примут участие 210 учеников по программе общего среднего образования (9 лет), 162 - по программе полного среднего образования (11 лет), а также 77 человек, которые сдают только предмет "Азербайджанский язык".

    Для организации экзаменационного процесса привлечены 10 руководителей экзаменационных пунктов, 7 старших руководителей, 52 наблюдателя, 7 сотрудников, обеспечивающих пропускной режим, и 7 представителей помещений.

    Начало экзамена - в 10:00. Пропускной режим завершается в 09:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену. Участникам необходимо приходить в пункт сдачи точно в указанное в пропуске время.

    Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

    - "Лист пропуска на экзамен";

    - оригинал документа, удостоверяющего личность:

    а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

    б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

    Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

    Dövlət İmtahan Mərkəzi bu gün əlavə imtahanlar keçirəcək

