Государственный экзаменационный центр проведет сегодня дополнительные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительным причинам не смогли участвовать в выпускных экзаменах 2025 года, а также для обучающихся в форме экстерната. Кроме того, возможность сдачи предоставлена школьникам, пропустившим экзамены по азербайджанскому языку (как государственному).

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены проходят в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.

В экзаменах примут участие 210 учеников по программе общего среднего образования (9 лет), 162 - по программе полного среднего образования (11 лет), а также 77 человек, которые сдают только предмет "Азербайджанский язык".

Для организации экзаменационного процесса привлечены 10 руководителей экзаменационных пунктов, 7 старших руководителей, 52 наблюдателя, 7 сотрудников, обеспечивающих пропускной режим, и 7 представителей помещений.

Начало экзамена - в 10:00. Пропускной режим завершается в 09:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену. Участникам необходимо приходить в пункт сдачи точно в указанное в пропуске время.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).