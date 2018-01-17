Госкомстат: Научными исследованиями в Азербайджане занимаются 22 000 специалистов

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ На начало этого года в стране действовало 135 научных организаций и учреждений, осуществляющих различные научно-технические услуги.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Госкомстатом отчете.

Согласно отчету, в этих научных учреждениях научно-исследовательскими работами и разработками занимаются свыше 22,5 тысяч специалистов, 69% из которых исследователи. Каждый третий из специалистов имеет научную степень доктор наук или доктор философии.

Кроме того, исследования и разработки в научно-исследовательских отделах проводятся свыше 10 тыс. научно-педагогических сотрудников, работающих как в вузах, так и вне штата.

Большинство из них имеют научную степень доктор наук или доктор философии.

На данный момент в Национальной академии наук Азербайджана насчитывается 73 действительных членов НАНА и 113 членов-корреспондентов.