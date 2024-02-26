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Госкомитет: От буллинга в школах никто не застрахован

Госкомитет: От буллинга в школах никто не застрахован Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей регулярно проводит просветительскую работу, но от буллинга в школах никто не застрахован.
Наука и образование
26 февраля 2024 г. 11:01
Госкомитет: От буллинга в школах никто не застрахован

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей регулярно проводит просветительскую работу, но от буллинга в школах никто не застрахован.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Госкомитета Бахар Мурадова, комментируя инцидент с травлей ученицы в бакинской средней школе № 156.

По ее словам, Госкомитет совместно с другими профильными органами проводит согласованную работу в этой сфере.

"К сожалению, никто не застрахован от подобных ситуаций. Такие случаи бывают, какая бы работа ни велась. Однако, работа в этом направлении помогает сократить количество таких инцидентов, в какой-то степени предотвратить их, больше просвещать людей и призывать их к ответственности", - сказала Мурадова.

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