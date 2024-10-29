Японские ученые получили новое изображение черной дыры "Стрелец А*"

Японские исследователи провели новый анализ данных о "Стрельце А*", черной дыре в центре галактики Млечный Путь.

Японские исследователи провели новый анализ данных о "Стрельце А*", черной дыре в центре галактики Млечный Путь.

Как передает Report со ссылкой на New-Science, используя открытые данные, опубликованные в рамках проекта Event Horizon Telescope (EHT), команда профессора Макото Миёси из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) применила метод анализа, отличный от того, который использовался в EHT, и получила несколько иное изображение этой черной дыры.

Черная дыра — это область пространства с гравитационной силой настолько сильной, что ничто не может вырваться наружу, даже свет. Поэтому такая конфигурация делает эти объекты невидимыми.

"Стрелец А*" примерно в четыре миллиона раз массивнее Солнца. Проект EHT, запущенный в 2017 году, объединяет восемь радиотелескопов, расположенных в разных частях света. Объединив их наблюдения с помощью метода радиоинтерферометрии, исследователи смогут получить изображение чрезвычайно удаленного объекта с очень высоким разрешением.

В 2022 году эта сеть телескопов получила первое изображение светящегося диска вокруг "Стрельца А*". На нем было видно светящееся кольцо, окружающее темную центральную область. Эта темная область соответствует самой черной дыре, которая невидима, но обнаруживается благодаря эффекту, оказываемому ею на окружающий свет.

Открытость данных наблюдений для научного сообщества делает проект EHT особенно примечательным. Он позволяет другим исследователям заново изучить данные и предложить дополнительные или альтернативные анализы. В рамках этого открытого проекта японские исследователи взялись за повторный анализ данных EHT, используя другой подход. Вместо оригинальных алгоритмов EHT команда применила традиционные методы анализа. В результате было получено несколько более четкое изображение, на котором видно яркое кольцо с заметной асимметрией.

По мнению авторов, эти особенности могут указывать на вращение аккреционного диска вокруг черной дыры, что может дать новую информацию о динамике этого быстро движущегося диска из газа и пыли. Хотя это новое изображение несколько отличается от того, которое было получено командой EHT, оно укрепляет понимание этих объектов, демонстрируя важность научной воспроизводимости.