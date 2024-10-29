Названа дата начала электронного перевода учащихся в Азербайджане

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В Азербайджане 1 ноября в 11:00 начнется процесс электронного перевода учащихся 2-11 классов.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Эшги Багиров на брифинге во вторник.

По его словам, процесс перевода учащихся будет осуществляться через портал www.sy.edu.az. Также учащиеся, которые по различным причинам опоздали с регистрацией в 10-е классы, могут подать заявку на поступление в общеобразовательные учреждения через sy.edu.az с 1 ноября по 1 декабря.

Перевод для учащихся подготовительных групп и первых классов будет доступен с 25 ноября в 11:00.

Согласно нововведению, которое будет применяться в системе электронного перевода учащихся в 2024-2025 учебном году, в целях повышения безопасности личных данных пользователей, вход в личный кабинет будет осуществляться только через "Единую систему входа" (Digital Login), предоставляемую Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. Для ознакомления граждан с нововведением с 31 октября в 15:00 на сайте sy.edu.az будет активирована функция создания личного кабинета и входа в существующий кабинет через Digital Login.