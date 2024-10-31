Аббасзаде: ГЭЦ готов оказать всю необходимую помощь детям шехидов в вопросе образования

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) готов оказать всю необходимую помощь детям шехидов в вопросе образования.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) готов оказать всю необходимую помощь детям шехидов в вопросе образования.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде на встрече со школьниками - детьми шехидов Отечественной войны.

Аббасзаде отметила, что образование детей шехидов всегда находится в центре внимания правительства и уполномоченных ведомств.

"Эта встреча не первая и не последняя. Мы продолжим организовывать такие мероприятия и встречи. Мы готовы оказать любую необходимую помощь детям шехидов в вопросе образования", - сказала она.