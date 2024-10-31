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Аббасзаде: ГЭЦ готов оказать всю необходимую помощь детям шехидов в вопросе образования

Аббасзаде: ГЭЦ готов оказать всю необходимую помощь детям шехидов в вопросе образования Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) готов оказать всю необходимую помощь детям шехидов в вопросе образования.
Наука и образование
31 октября 2024 г. 12:00
Аббасзаде: ГЭЦ готов оказать всю необходимую помощь детям шехидов в вопросе образования

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) готов оказать всю необходимую помощь детям шехидов в вопросе образования.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде на встрече со школьниками - детьми шехидов Отечественной войны.

Аббасзаде отметила, что образование детей шехидов всегда находится в центре внимания правительства и уполномоченных ведомств.

"Эта встреча не первая и не последняя. Мы продолжим организовывать такие мероприятия и встречи. Мы готовы оказать любую необходимую помощь детям шехидов в вопросе образования", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке DİM sədri: Şəhid övladlarının təhsil sahəsindəki bütün ehtiyaclarını qarşılamağa hazırıq

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