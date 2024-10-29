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В этом году в Азербайджане более 300 тыс. учащихся 4 и 6 классов привлечены к мониторингу

В этом году в Азербайджане более 300 тыс. учащихся 4 и 6 классов привлечены к мониторингу 12:55
Наука и образование
29 октября 2024 г. 13:22
В этом году в Азербайджане более 300 тыс. учащихся 4 и 6 классов привлечены к мониторингу

В Азербайджане в этом году более 300 тыс. учащихся 4 и 6 классов были привлечены к мониторингу.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сообщил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров.

По его словам, агентство по результатам мониторинга оценивает учителей и школ в целом:

"При оценке директоров и учителей школ важны не только их собственные показатели, но и результаты обучаемых ими школьников. В 4 классах общеобразовательных учреждений проводится мониторинг по языку преподавания и математике, а в 6 классах – по языку преподавания, математике и естественным наукам. Результаты с августа представлены региональным подразделениям MÜTDA".

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Версия на азербайджанском языке Bu il 4-cü və 6-cı siniflərdə oxuyan 300 mindən çox şagird monitorinqə cəlb edilib

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