Эшги Багиров: На текущий учебный год по заказу представлено 7 млн 150 тыс. учебников

На текущий учебный год по заказу представлено в общей сложности 7 150 000 учебников.

На текущий учебный год по заказу представлено в общей сложности 7 150 000 учебников.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (ГАДОО) Эшги Багиров на отчетном брифинге.

По его словам, указанное количество учебников было представлено по заказу для Управления образования города Баку, региональных управлений образования, общеобразовательных учреждений, подведомственных ГАДОО и другим государственным учреждениям, а также общеобразовательным учреждениям Нахчыванской Автономной Республики.