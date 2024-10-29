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Эшги Багиров: На текущий учебный год по заказу представлено 7 млн 150 тыс. учебников

Эшги Багиров: На текущий учебный год по заказу представлено 7 млн 150 тыс. учебников На текущий учебный год по заказу представлено в общей сложности 7 150 000 учебников.
Наука и образование
29 октября 2024 г. 13:17
Эшги Багиров: На текущий учебный год по заказу представлено 7 млн 150 тыс. учебников

На текущий учебный год по заказу представлено в общей сложности 7 150 000 учебников.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (ГАДОО) Эшги Багиров на отчетном брифинге.

По его словам, указанное количество учебников было представлено по заказу для Управления образования города Баку, региональных управлений образования, общеобразовательных учреждений, подведомственных ГАДОО и другим государственным учреждениям, а также общеобразовательным учреждениям Нахчыванской Автономной Республики.

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Версия на азербайджанском языке Eşqi Bağırov: Cari tədris ili üçün 7 milyon 150 min dərslik sifariş üzrə təqdim edilib

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