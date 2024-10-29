До конца года в 450 детских садах будет проведен мониторинг пищевой безопасности

До конца года в 450 детских садах на территории Азербайджана будет проведена проверка соблюдения правил пищевой безопасности и санитарно-гигиенических норм.

До конца года в 450 детских садах на территории Азербайджана будет проведена проверка соблюдения правил пищевой безопасности и санитарно-гигиенических норм.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сообщил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

"До конца года в 450 детских садах по всей стране пройдет проверка соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил пищевой безопасности. Агентство проводит мониторинги постоянно и в соответствии с международными стандартами", - сказал он.

Багиров также отметил, что на сегодняшний день более 100 тысяч детей посещают государственные детские сады.

По его словам, за последние два года в детские сады назначено около 700 новых воспитателей и 79 заведующих.