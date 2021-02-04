Глава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию

Интервью Report с главой Управления образования города Баку Мехрибан Велиевой:

Интервью Report с главой Управления образования города Баку Мехрибан Велиевой:

- С 1 февраля образование в Азербайджане частично перешло на очную форму. Какова посещаемость в школах, находящихся в подчинении Управления образования города Баку? Были ли родители, написавшие отказную?

- Как известно, с 1 февраля в общеобразовательных учреждениях возобновлено очное обучение в начальных классах и дошкольных группах. В начальных классах очные занятия ведутся 3 раза в неделю, а в подготовительных группах - 2 раза в неделю. Посещаемость в подчиненных управлению общеобразовательных учреждениях, в которых очные занятия ведутся два дня в неделю, составила 95%. Разумеется, мы отслеживаем учебный процесс в школах и соблюдение правил карантинного режима. Всё идет своим чередом. Учащиеся и коллектив школ очень довольны. Родители 1 106 учеников начальных классов из 182 018 подписали отказную, не разрешив детям посещать очные занятия.

- Возникли ли в первый день занятий проблемы со здоровьем у педагогов или учеников?

- За прошедший период коронавирусная инфекция была выявлена у одного педагога общеобразовательного учреждения (в школе №10). Класс, в котором работал этот педагог, переведен на дистанционное обучение. Два ученика (I и III классов), находившиеся в контакте с этим педагогом, изолированы. Заместитель директора по учебно-воспитательной части перешел на режим самоизоляции.

- Каково на Ваш взгляд влияние дистанционного образования на знания учащихся?

- Это был единственный выход из сложившейся ситуации. Другой альтернативы, можно сказать, не было. Чтобы обеспечить бесперебойность учебного процесса, мы организовали телеуроки и виртуальное обучение. На мой взгляд, дистанционная форма обучения была успешной. Таким образом, учащиеся не остались без образования. Качество виртуальных занятий будет совершенствоваться. Полагаю, мы добьемся желаемого в этом направлении. Уровень знаний учащихся требует основательного статистического анализа. Это будет ясно на последующих этапах. Оценив знания школьников, мы сможем определить уровень полученных ими знаний.

- В социальных сетях распространены разного рода видеокадры, так или иначе связанные с онлайн-занятиями. Исследуются ли они?

- Образование невозможно в отрыве от общества. Все, что происходит в области образования, на виду. Это касается и дистанционного обучения. Надо чутко и деликатно подойти к вопросу обучения в период пандемии. Войти в положение учителей, учесть соответствующие обстоятельства. Нужно видеть и хорошие стороны. Наши педагоги самоотверженно работали. Необходимо выявить причины недостатков, если таковые имеются, понять, в чем они состоят. Мы ведем работу в этом направлении и стараемся избежать негативных аспектов. Родители должны отнестись к этому вопросу с учетом эмоционального аспекта. Совместными усилиями мы можем добиться высокого уровня образования наших детей. Образование - это не только работа педагога, но и взаимосвязь школа-ученик-родитель, где каждый несет ответственность.

- В I полугодии некоторые ученики по определенным причинам не смогли принять участие в процессе внутришкольного оценивания. Сколько учеников будут проэкзаменованы в очной форме в течение этого месяца?

- Мы собрали статистические данные в связи с процессом оценивания. Согласно информации, 3 246 учеников будут привлечены к очному оцениванию. Этот процесс будет завершен к концу февраля.

- Удовлетворителен ли результат оценивания за январь?

- Давайте рассматривать этот вопрос с двух аспектов. Во-первых, это невозможно в полной мере, поскольку в каждой организации это проявляется по-разному. Есть классы и школы с высокими результатами. Разумеется, имеются негативные и субъективные обстоятельства, но в целом процесс оценивания, ориентируясь на статистические показатели, можно назвать удовлетворительным. Очное образование возобновилось и, полагаю, в ближайшие недели в этот процесс вовлекутся и ученики V-IX классов. После этого будет проведено очное диагностическое и иное оценивание. Тогда мы и сможем в полной мере оценить сложившуюся ситуацию.