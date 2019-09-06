Глава отдела БТЕ: Цены на школьные формы не изменятся

"Изменения цен на школьные формы нет и не предусматривается".

Об этом Report заявил начальник отдела продаж Бакинского швейного дома (BTE) Этибар Азимов.

Начальник отдела отметил, что стоимость школьной формы для I-VI классов (размер 26-44) составляет 40 манатов, формы бо́льших размеров - 46 манатов: "В BTE шьются также школьные рубашки, которые стоят 8 манатов. Жилеты для школьников вне зависимости от размеров, стоят также 8 манатов".

По словам Э.Азимова, продажа школьной формы осуществляется на протяжении всего года: "У нас 9 магазинов и пока не наблюдается очередей. Люди думают, что в этом году изменится дизайн школьной формы. Поэтому сейчас сократились продажи".