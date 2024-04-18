Глава Госагентства рассказал о нововведениях при приеме в первый класс

В этом году родители первоклашек смогут заранее получат информацию об общеобразовательных учреждениях, где применяется право приоритетного зачисления в первый класс по месту жительства.

В этом году родители первоклашек смогут заранее получить информацию об общеобразовательных учреждениях, где применяется право приоритетного зачисления в первый класс по месту жительства.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров на отчетной пресс-конференции.

По его словам, на сайте Минобразования родители могут получить информацию об общеобразовательных учреждениях в Баку и их микротерриториях.

"С 1 мая родители смогут получить информацию о школах, в микротерритории которых входят их адреса проживания, введя абонентский код "Азеришыг" в специальном разделе личного кабинета на сайте mektebeqebul.edu.az . Принцип приоритетности в густонаселенных районах облегчает возможность выбора близлежащей школы.

Кроме того, родители, зарегистрировавшие своих детей для участия в конкурсе по приему в Бакинский европейский лицей, Республиканскую художественную гимназию и Среднюю музыкальную школу имени Бюльбюля, параллельно могут подать заявку на выбор другого общеобразовательного учреждения. Если их дети пройдут конкурс в вышеназванные учебные заведения, то заявка на зачисление в другую школу будет автоматически удалена системой", - сказал Багиров.