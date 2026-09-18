Глава Госагентства: Порой учителя с высокими результатами получают мало учебных часов

Директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров заявил, что порой преподаватели, показавшие высокие результаты на сертификации, получают очень мало учебных часов.

Как сообщает Report, руководитель Госагентства в программе Pressinq в эфире Общественного телевидения прокомментировал вопрос, связанный с рабочими часами учителей.

По его словам, на первом этапе понятие "учителя на полной ставке" будет применяться в школах, перешедших на подушевое финансирование.

"Будут разработаны более подробные правила и критерии первоначального отбора. Однако, исходя из базовых показателей, отбор будет проводиться среди учителей, показавших наиболее высокие результаты в процессе сертификации, действительно желающих участвовать в этом процессе, согласных с условиями работы и обладающих достаточно выраженными профессиональными компетенциями. Процесс будет запущен с 2027 года.

В некоторых случаях учителя, имеющие высокие результаты и в целом прошедшие различные виды оценивания, обеспечиваются в школах очень небольшим количеством учебных часов. Иногда им предоставляется 6, а иногда 12 часов занятий. Это может быть связано и с большим числом преподавателей. В некоторых случаях такая ситуация складывается по инициативе и желанию самих учителей. Мы считаем, что для системы общего образования это не совсем желательная картина", - указал Э. Багиров.

Глава MÜTDA подчеркнул, что связь учителя со школой должна быть более тесной.

"Если человек занимает должность учителя, он должен проводить большую часть своего времени в школе. В то же время он должен проводить больше оцениваний, анализировать результаты, работать с детьми, показывающими низкие результаты, поддерживать связь и общаться с родителями. В этом и заключается суть понятия "учителя на полной ставке", - добавил Эшги Багиров.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в июле заявил, что в Азербайджане поэтапно будет создано 20 тысяч должностей учителей на полную ставку. Он также отметил, что учителя на полной ставке больше не будут привлекаться к процессу сертификации.