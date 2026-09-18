Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Глава Госагентства: Порой учителя с высокими результатами получают мало учебных часов

    Наука и образование
    • 18 сентября, 2026
    • 23:37
    Глава Госагентства: Порой учителя с высокими результатами получают мало учебных часов

    Директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров заявил, что порой преподаватели, показавшие высокие результаты на сертификации, получают очень мало учебных часов.

    Как сообщает Report, руководитель Госагентства в программе Pressinq в эфире Общественного телевидения прокомментировал вопрос, связанный с рабочими часами учителей.

    По его словам, на первом этапе понятие "учителя на полной ставке" будет применяться в школах, перешедших на подушевое финансирование.

    "Будут разработаны более подробные правила и критерии первоначального отбора. Однако, исходя из базовых показателей, отбор будет проводиться среди учителей, показавших наиболее высокие результаты в процессе сертификации, действительно желающих участвовать в этом процессе, согласных с условиями работы и обладающих достаточно выраженными профессиональными компетенциями. Процесс будет запущен с 2027 года.

    В некоторых случаях учителя, имеющие высокие результаты и в целом прошедшие различные виды оценивания, обеспечиваются в школах очень небольшим количеством учебных часов. Иногда им предоставляется 6, а иногда 12 часов занятий. Это может быть связано и с большим числом преподавателей. В некоторых случаях такая ситуация складывается по инициативе и желанию самих учителей. Мы считаем, что для системы общего образования это не совсем желательная картина", - указал Э. Багиров.

    Глава MÜTDA подчеркнул, что связь учителя со школой должна быть более тесной.

    "Если человек занимает должность учителя, он должен проводить большую часть своего времени в школе. В то же время он должен проводить больше оцениваний, анализировать результаты, работать с детьми, показывающими низкие результаты, поддерживать связь и общаться с родителями. В этом и заключается суть понятия "учителя на полной ставке", - добавил Эшги Багиров.

    Министр науки и образования Эмин Амруллаев в июле заявил, что в Азербайджане поэтапно будет создано 20 тысяч должностей учителей на полную ставку. Он также отметил, что учителя на полной ставке больше не будут привлекаться к процессу сертификации.

    Эшги Багиров Общеобразовательные учреждения Азербайджана
    Agentlik direktoru: Bəzi hallarda nəticələri yüksək olan müəllimlər çox az dərs saatı ilə təmin olunurlar

    Последние новости

    03:07

    На Кубе вновь произошел масштабный блэкаут

    Другие страны
    02:44

    Ошибка ИИ могла спровоцировать военный конфликт между США и КНР

    Другие страны
    02:10

    Трамп подписал законопроект Грэма об антироссийских санкциях - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:38

    Трамп: США и Дания достигли соглашения по Гренландии

    Другие страны
    01:23

    Вучич: Европу ожидают серьезные экономические проблемы

    Другие страны
    01:02

    Бундеслига: "Бавария" разгромила "Унион" в матче 4-го тура

    Футбол
    00:53

    Трамп запретил доступ в Белый дом журналистам CNN, Politico и MS NOW

    Другие страны
    00:24

    В Азербайджане усовершенствуют механизм приема на работу директоров школ

    Наука и образование
    00:17

    В Госагентстве дошкольного образования раскрыли детали сертификации воспитателей детсадов

    Наука и образование
    Лента новостей