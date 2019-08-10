Глава ГЭЦ: План приема в вузы Азербайджана выполнен на 88%

“В этом году по предварительным результатам, прием в высшие учебные заведения составил 88%".

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, данный показатель аналогичен прошлогоднему уровню: "В этом году было выделено 47 765 плановых мест. С учетом того, что число плановых мест в этом году увеличено на 3000, количество принимающих участие в экзамене абитуриентов сократилось примерно на 2000 человек. Если в прошлом году показатель в 88% охватил 39 947 человек, то в этом году – 42 062 человека".

М.Аббасзаде считает, что в конце учебного года необходимо будет обсудить результаты проведения приемных экзаменов по стране в новом формате: "Нами отобраны и направлены в вузы лица, обладающими новыми компетенциями. За их академическими результатами смогут наблюдать вузы, в которые они были приняты".