Глава ГЭЦ Азербайджана обратилась к госслужащим

Председатель Совета Директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде призвала госслужащих активно участвовать в конкурсе "Восхождение" (“Yüksəliş”).
Как передает Report, председатель сообщила, что до сих пор для участия в конкурсе регистрацию прошли более 3000 человек.
По ее словам, около 4000 человек интересовались конкурсом: "Я обращаюсь не только к безработным, даже больше к госслужащим. Для тех, кто считает, что их потенциал не раскрыт, не устраивает скорость роста их карьеры, конкурс - прекрасная возможность. Пусть присоединяются к процессу и получают результаты. После регистрации для тех, чья регистрация утвердится, будет организован тест. Так, они узнают, какие нужны особенности и что мы ищем".
М.Аббасзаде сказала, что женщины составляют лишь 20% обратившихся для участия в конкурсе: "Экзамен состоится в воскресенье и онлайн. Они смогут отвечать на экзаменационные вопросы даже с присутствующими рядом детьми".
Şəfiqə NazimqızıАвтор новости