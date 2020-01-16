Глава ГЭЦ Азербайджана обратилась к госслужащим

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Председатель Совета Директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде призвала госслужащих активно участвовать в конкурсе "Восхождение" (“Yüksəliş”).

Как передает Report, председатель сообщила, что до сих пор для участия в конкурсе регистрацию прошли более 3000 человек.

По ее словам, около 4000 человек интересовались конкурсом: "Я обращаюсь не только к безработным, даже больше к госслужащим. Для тех, кто считает, что их потенциал не раскрыт, не устраивает скорость роста их карьеры, конкурс - прекрасная возможность. Пусть присоединяются к процессу и получают результаты. После регистрации для тех, чья регистрация утвердится, будет организован тест. Так, они узнают, какие нужны особенности и что мы ищем".

М.Аббасзаде сказала, что женщины составляют лишь 20% обратившихся для участия в конкурсе: "Экзамен состоится в воскресенье и онлайн. Они смогут отвечать на экзаменационные вопросы даже с присутствующими рядом детьми".