    Глава ЦСИ назвал "утечку мозгов" одной из причин для беспокойства в Азербайджане

    Наука и образование
    • 03 декабря, 2025
    • 11:46
    Глава ЦСИ назвал утечку мозгов одной из причин для беспокойства в Азербайджане

    "Утечка мозгов" является одной из основных причин для беспокойства в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ) Захид Орудж на круглом столе на тему "Социально-политические науки на фоне современных вызовов: Мозговые центры, академическая наука и университеты".

    "По результатам социологического исследования, проведенного ЦСИ в научных учреждениях в 2024 году, "утечка мозгов", интеллектуальная миграция (39,7%), кадровые вопросы и возможности карьерного роста (38,9%), а также имидж ученого (34,6%) отмечены среди основных проблем", - добавил он.

    Орудж также затронул вопрос финансирования науки:

    "В Австрии, территория и населения которой схожа с Азербайджаном, расходы на науку в 2024 году составили 16 млрд евро или 3,5% ВВП, что является рекордным показателем с точки зрения "интенсивности исследований". В нашей стране на науку тратится от 0,3 до 0,5% ВВП. В целом, бюджете по финансированию науке имеется положительная динамика по годам".

