Глава ЦСИ назвал "утечку мозгов" одной из причин для беспокойства в Азербайджане

"Утечка мозгов" является одной из основных причин для беспокойства в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ) Захид Орудж на круглом столе на тему "Социально-политические науки на фоне современных вызовов: Мозговые центры, академическая наука и университеты".

"По результатам социологического исследования, проведенного ЦСИ в научных учреждениях в 2024 году, "утечка мозгов", интеллектуальная миграция (39,7%), кадровые вопросы и возможности карьерного роста (38,9%), а также имидж ученого (34,6%) отмечены среди основных проблем", - добавил он.

Орудж также затронул вопрос финансирования науки:

"В Австрии, территория и населения которой схожа с Азербайджаном, расходы на науку в 2024 году составили 16 млрд евро или 3,5% ВВП, что является рекордным показателем с точки зрения "интенсивности исследований". В нашей стране на науку тратится от 0,3 до 0,5% ВВП. В целом, бюджете по финансированию науке имеется положительная динамика по годам".