 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава Ассоциации Гуманитарного Сотрудничества: Число желающих поступить в российские вузы из Азербайджана растет

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Количество желающих поступить в российские вузы из Азербайджана растет из года в год. 

    Как  сообщает Report, об этом  заявил генеральный директор Ассоциации Гуманитарного Сотрудничества Михаил Новосельцев на открывшейся в Баку 12-ой Азербайджанской международной образовательной выставке.

    "Безусловно, количество желающих из Азербайджана поступить в вузы России растет с каждым годом. Об этом также свидетельствует большой интерес к русскому языку и обучению на нем среди местного населения"-, отметил он.

    Отметим, Россия на 12- ой Азербайджанской международной образовательной выставке впервые представлена с максимальным количеством вузов - это 16 высших учебных заведений со всех регионов России.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi