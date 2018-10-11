Глава Ассоциации Гуманитарного Сотрудничества: Число желающих поступить в российские вузы из Азербайджана растет

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Количество желающих поступить в российские вузы из Азербайджана растет из года в год.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Ассоциации Гуманитарного Сотрудничества Михаил Новосельцев на открывшейся в Баку 12-ой Азербайджанской международной образовательной выставке.

"Безусловно, количество желающих из Азербайджана поступить в вузы России растет с каждым годом. Об этом также свидетельствует большой интерес к русскому языку и обучению на нем среди местного населения"-, отметил он.

Отметим, Россия на 12- ой Азербайджанской международной образовательной выставке впервые представлена с максимальным количеством вузов - это 16 высших учебных заведений со всех регионов России.