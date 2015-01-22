Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обратилась к ученикам и абитуриентам. Как сообщает Report, в обращении сказано, что абитуриенты, желающие учиться по специальностям III и IV групп, требующие особых способностей, должны в назначенное время принять участие в выборочном туре в соответствующей экзаменационной комиссии по способностям (ЭКС). После этого они смогут участвовать в выпускных экзаменах (выпускники прошлого года, а также выпускники колледжей и вузов будут сдавать экзамены экстернатом).

На основании результатов выпускных экзаменов абитуриенты, результаты которых удовлетворяют требования соответствующего конкурса, смогут принять участие в экзаменах по способностям. Более подробная информация будет представлена в журнале Абитуриент №1.

В 2014/2015 учебном году выпускной экзамен учеников XI класса будет проводиться по трем предметам. Все ученики будут сдавать экзамены по родному языку, математике и иностранному языку. Выпускники школ, в которых не преподается иностранный язык, вместо иностранного языка будут сдавать химию.

Ученики XI класса, которые изучают два иностранных языка, могут сдавать выпускной экзамен по одному из них. Этот язык заранее должен быть выбран в системе как язык, по которому будет приниматься экзамен. Второй язык должен быть указан в системе в качестве второго иностранного языка. Язык, который не изучался, не может быть выбран в XI классах в качестве предмета экзамена. Химия не может быть выбрана в качестве предмета экзамена в XI классах, в которых преподается иностранный язык.