ГКПС обнародовала результаты выпускных экзаменов, прошедших 6 июня

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты выпускных экзаменов (для 9-х и 11-х классов), проведенных 6 июня.

Как сообщили Report в ГКПС, учащиеся могут ознакомиться со своими результатами на интернет-сайте ГКПС, пользуясь линком http://eservices.tqdk.gov.az/netorta/, или отправив номер дела на короткий номер 7727. Войдя по данному линку, можно ознакомиться с критериями оценки.

Отметим, что в конкурсе колледжей на базе общего среднего образования (9-летнего) могут участвовать абитуриенты, набравшие не менее 16 баллов в целом, и не менее 8 баллов по каждому предмету.

В конкурсе колледжей на базе общего среднего образования (11-летнего) могут участвовать абитуриенты, набравшие не менее 16 баллов в целом, и не менее 8 баллов по родному языку, математике (относительные ограничения баллов по иностранному языку или химии не применяются).

Условия конкурса по V группе опубликованы во втором номере журнала "Абитуриент".

Напомним, что на выпускных экзаменах каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.