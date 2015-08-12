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    ГКПС обнародовала результаты размещения в высшие учебные заведения

    32 196 абитуриентов поступили в вузы

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты размещения в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики на 2015/2016 учебный год. Об этом сообщили Report в ГКПС.

    Получившие звание студента лица с 14 по 24 августа должны пройти регистрацию, представив документы в образовательное учреждение. В случае если регистрация не будет пройдена в установленный срок, это будет расцениваться как отказ, и приказ о его приеме не будет направлен в вуз.

    В конкурсе приняли участие 38 763 абитуриента, из них 32 196 поступили в вузы.

    Список вакантных плановых мест 14 августа будет опубликован в 8-м выпуске журнала "Абитуриент".

    Выбор специальностей на эти места будет проведен посредством интернета с 14 по 19 августа. 

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