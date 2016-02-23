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    ​ГКПС обнародовала расписание мероприятий и вступительных экзаменов на 2016 год

    Выбор специализации на свободные места запланирован на 8-14 августа

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала расписание предстоящих в 2016 году экзаменов и мероприятий.

    Как сообщили Report  в пресс-службе ГКПС, план-график размещен на официальном сайте комиссии.

    1-ый этап вступительных экзаменов в магистратуру пройдет 6 марта. Выбор программы запланирован на 3-10 мая, 2 этап вступительных экзаменов - на 5 июня. Выбор специализации в магистратуру высших учебных заведений пройдет 9-19 июня, на оставшиеся места - 8-14 августа.

    Прием заявлений в резидентуру медицинских специальностей вузов будет производиться 1-10 марта. 1-ый этап вступительных экзаменов пройдет 3 апреля, 2-ой этап - 29 июля.

    Выбор специализации в резидентуру запланирован на 1-7 августа, выбор на свободные места - 19-22 августа. Регистрация принятых на свободные места кандидатов пройдет 24-25 августа.

    Испытательные экзамены в бакалавриат вузов пройдут 3, 10, 24 апреля и 8 мая. 

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