ГКПС объявила выбор специальностей на свободные плановые места средних специальный учебных заведений

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ 1 сентября с 10.00 по 3-е сентября до 23.59 посредством интернета будет проводиться выбор специальностей на свободные плановые места средних специальных учебных заведений на базе полного (11-летнего) среднего образования. Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС).

Согласно информации, конкурс для выпускников этого года будет проводиться по результатам выпускных экзаменов, а для абитуриентов предыдущих лет и абитуриентов, закончивших учебу за границей, - на основании результатов тестовых экзаменов, состоявшихся 2 июля.

К выбору специальностей допускаются абитуриенты, представившие в этом году заявления в средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования, и набравшие в целом 20 баллов, а по каждому из предметов по математике и родному языку минимальные 8 баллов (к иностранному языку ограничение относительного балла не применяется).

Отметим, что лица, поступившие в какое-либо учебное заведение, и прошедшие регистрацию, к выбору специальностей не допускаются.

Список свободных плановых мест колледжей будет опубликован в специальном выпуске журнала "Абитуриент".