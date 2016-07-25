ГКПС объявила результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ 23 июля Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) объявила результаты вступительных экзаменов для абитуриентов (выпускников этого года) II и III групп специальностей.

Как сообщили Report из комиссии, войдя на сайт ГКПС, абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением ответных карт.

Абитуриенты также могут узнать о результатах экзамена, отправив свой рабочий номер по телефону на номер 7727.

Согласно результатам, 955 из подавших заявление 29 197 абитуриентов не явились на экзамен.

22 из присутствовавших на экзамене 28 242 абитуриентов были выведены из экзаменационного зала из-за нарушения правил. Их результаты были аннулированы.

Двое абитуриентов II группы специальностей и двое абитуриентов III группы специальностей показали наилучший результат, набрав 700 баллов.

Выбор специальностей (как для абитуриентов прошлых лет, так и нынешнего года) по всем группам будет производиться с 29 июля по 10 августа.