ГКПС объявила конкурс на военно-медицинский факультет АМУ

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Абитуриенты, желающие поступить на специальность военного врача Военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета (АМУ), до 28 июля могут обратиться на данный факультет.

Как сообщили Report в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), в конкурсе могут участвовать лица не младше 16 лет и не старше 19 лет, которые при сдаче экзаменов по IV группе специальностей в гражданские вузы (азербайджанский сектор) набрали 450 и более баллов, являющиеся гражданами Азербайджана (только мальчики).

Поступившие на военно-медицинский факультет получают бесплатное образование.

Заинтересованные лица до указанного срока должны обратиться на Военно-медицинский факультет и пройти соответствующую врачебную комиссию (адрес: город Баку, ул. Джейхуна Селимова, 3, территория Главного клинического госпиталя Вооруженных сил. Контактный телефон: 541-13-36).