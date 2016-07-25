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    ГКПС объявила конкурс на военно-медицинский факультет АМУ

    В конкурсе могут участвовать абитуриенты, набравшие 450 и более баллов

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Абитуриенты, желающие поступить на специальность военного врача Военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета (АМУ), до 28 июля могут обратиться на данный факультет. 

    Как сообщили Report в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), в конкурсе могут участвовать лица не младше 16 лет и не старше 19 лет, которые при сдаче экзаменов по IV группе специальностей в гражданские вузы (азербайджанский сектор) набрали 450 и более баллов, являющиеся гражданами Азербайджана (только мальчики).

    Поступившие на военно-медицинский факультет получают бесплатное образование.

    Заинтересованные лица до указанного срока должны обратиться на Военно-медицинский факультет и пройти соответствующую врачебную комиссию (адрес: город Баку, ул. Джейхуна Селимова, 3, территория Главного клинического госпиталя Вооруженных сил. Контактный телефон: 541-13-36). 

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