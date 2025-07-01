Генсек: Страны D-8 с 2026 года начнут обмен студентами

14:28

Страны-члены организации D-8 (Исламская восьмерка) с 2026 года начнут осуществлять обмен студентами.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) D-8 Исиака Абдулгадир Имам в видеообращении к участникам панельной сессии в рамках Молодежного форума ОЭС в Агдаме.

По его словам, D-8 отличается от других организаций поддержкой развивающихся стран:

"Мы стараемся поддерживать сообщества и семьи в решении проблем в тех или иных странах. Например, Бангладеш впервые организовал Молодежный форум D-8. Целью членов организации является усиление роли молодежи в решении глобальных проблем".

Отметим, что Азербайджан единогласно избран членом организации D-8 19 декабря 2024 года в ходе XI саммита организации в столице Египта Каире.