Гендиректор ИСЕСКО посетил школу №1 в Шуше и Карабахский университет

Генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик в рамках своего визита в Азербайджан посетил образовательные учреждения в Шуше и Ханкенди.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Гендиректор вместе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым сначала ознакомился с современными условиями обучения, созданными в средней школе №1 города Шуша, и встретился с учениками. Затем он посетил Карабахский университет, где ознакомился с новыми корпусами университета, условиями, созданными в аудиториях и лабораториях, а также в общежитии. Во время встречи со студентами состоялся обмен мнениями об условиях, поддерживающих их образовательную деятельность в данном университете, и были сделаны памятные фотографии. Во время визита ректор университета Шахин Байрамов предоставил гостю информацию о деятельности учреждения.

В рамках визита аль-Малик и члены возглавляемой им делегации также ознакомились с Клиникой Карабахского университета. Директор клиники, декан факультета медицинских и оздоровительных наук Самир Бабаев предоставил подробную информацию о деятельности учреждения, созданных условиях и будущих планах.