Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку

Генеральный директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук, профессор Керим Шукюров намерен подать в отставку.

Генеральный директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук, профессор Керим Шукюров намерен подать в отставку.

Как сообщил Report сам К.Шукюров, на этот шаг он пошел в знак протеста против неадекватных высказываний президента НАНА об Институте истории и его руководителе:

"Завтра, 21 января, в знак протеста против неадекватного мнения президента НАНА об Институте истории и его руководителе, с одной стороны, и исходя из демократических традиций, с другой стороны, я подам заявление об отставке не только с занимаемой должности, но и со всей моей работы в системе НАНА, которую возглавляет Рамиз Мехтиев".

Напомним, что президент НАНА Рамиз Мехтиев вчера на заседании Президиума подверг резкой критике деятельность Института истории.