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Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку

Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку Генеральный директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук, профессор Керим Шукюров намерен подать в отставку.
Наука и образование
20 января 2022 г. 12:03
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку

Генеральный директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук, профессор Керим Шукюров намерен подать в отставку.

Как сообщил Report сам К.Шукюров, на этот шаг он пошел в знак протеста против неадекватных высказываний президента НАНА об Институте истории и его руководителе:

"Завтра, 21 января, в знак протеста против неадекватного мнения президента НАНА об Институте истории и его руководителе, с одной стороны, и исходя из демократических традиций, с другой стороны, я подам заявление об отставке не только с занимаемой должности, но и со всей моей работы в системе НАНА, которую возглавляет Рамиз Мехтиев".

Напомним, что президент НАНА Рамиз Мехтиев вчера на заседании Президиума подверг резкой критике деятельность Института истории.

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın Tarix İnstitutunun Baş direktoru istefa verir

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