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ГЭЦ: Заявки по группам специальностей в этом году подали более 99,5 тыс. абитуриентов

ГЭЦ: Заявки по группам специальностей в этом году подали более 99,5 тыс. абитуриентов Названо число абитуриентов, подавших заявки по группам специальностей в этом году.
Наука и образование
16 августа 2022 г. 12:05
ГЭЦ: Заявки по группам специальностей в этом году подали более 99,5 тыс. абитуриентов

Названо число абитуриентов, подавших заявки по группам специальностей в этом году.

Как сообщает Report, председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на пресс-конференции отметила, что по I группе специальностей заявки подали 33 884, по II группе – 21 215, по III группе – 21 904, по IV группе – 5 412, по V группе – 72 058 абитуриентов.

В целом заявки подали 99 533 человека, что на 20 911 человек больше, чем в прошлом году", - подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке Bu il ixtisas qrupları üzrə ərizə vermiş abituriyentlərin sayı açıqlanıb

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