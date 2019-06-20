ГЭЦ: Внесены изменения в оценки 726 учеников и абитуриентов

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Апелляционная комиссия, созданная в связи с результатами аттестации учащихся на уровне полного среднего образования (11 класса) и приемных экзаменов в вузы, объявила свое решение.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в апелляционную комиссию поступили обращения от 1593 человек для изучения оценивания выпускных экзаменов.

В этих обращениях в целом, отражена просьба о рассмотрении оценок по 14800 (0,49% от всех письменных работ) письменным работам (заданиям).

В оценки 726 обратившихся учеников и абитуриентов внесены изменения (0,43% от всех сдающих экзамен), в целом изменения внесены в оценки по 892 заданиям (0,03% от всех заданий). По другим обращениям учащимся объяснены допущенные ими ошибки.

Более 200 учеников и абитуриентов обратились в связи со всеми заданиями по тому или иному предмету, однако расследование выявило, что они не выполнили никакой письменной работы по указанному предмету. 58 учеников и абитуриентов, подавших заявления, впоследствии отказались от участия в апелляции и не явились на нее.