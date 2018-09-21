ГЭЦ: В следующем году максимальный балл на вступительных экзаменах будет 400

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "В следующем году максимальный балл при приеме в высшие учебные заведения составит 700 баллов".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что 300 баллов абитуриенты смогут набрать на выпускных экзаменах и 400 баллов на приемных экзаменах: "При суммировании баллов максимальный балл для поступления в вузы все равно составляет 700 баллов. Ранее новая модель была представлена общественности. В следующем году количество экзаменов по предметам по каждой группе специальностей на вступительных экзаменах будет сокращено с 5 до 3. В состав вопросов будут внесены определенные изменения, что объясняется применением в стране системы куррикулума".

Председатель ГЭЦ сказала, что формат вопросов также будет изменен, то есть будет больше вопросов открытого типа, а также вопросы, измеряющие не только знания, но и способности.