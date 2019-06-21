ГЭЦ: В прошлом году 8,51% выпускников получили “2” по азербайджанскому языку

В 2018 году общеобразовательные учебные заведения в Баку окончили 19 722 школьников, 19 439 из которых приняли участие в выпускных экзаменах. Из них 16 002 школьника получили хорошие оценки по трем предметам.

Как сообщает Report, об этом говорится в номере 12 журнала “Абитуриент” Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ). Средний балл на выпускных экзаменах по родному языку составил 19.42, по математике - 19.14, по иностранному языку 18.09, по трем предметам суммарно - 56.66.

На выпускных экзаменах по азербайджанскому языку 8.51% выпускников получили “2”, 30.62% - “3”, 31.69% - “4”, 29.17% - “5”, по математике 9.38% выпускников получили “2”, 25.76% - “3”, 33.67% - “4”, 31.19% - “5”, по иностранному языку 9.42% выпускников получили “2”, 32.62% - “3”, 29.55% - “4”, а 28.41% - “5”. В целом, 19 533 человек получили аттестаты.