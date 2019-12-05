Председатель ГЭЦ: Структурные и кадровые реформы свидетельствуют об изменении стандартов

"Эффективное использование человеческого капитала, выявление потенциала сотрудников, заполнение вакантных мест госорганов, а также беспрерывное профессиональное развитие госслужащих является актуальным вопросом в процессе проведения реформ в государственной службе".

Как сообщает Report, об этом председатель Совета директоров государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде сказала во время выступления на семинаре на тему "Модель компетенций в государственном управлении: трудности и решения".

Председатель ГЭЦ сказала, что проводимые в системе госуправления структурные и кадровые реформы свидетельствуют об изменении стандартов.

М.Аббасзаде отметила, что в современный период понятия "умение" и "квалификация" сменились концепцией оценки компетенции (навыков).

Она подчеркнула, что в текущем году с целью определения перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и качествами управления, их поддержки и обеспечения создания в стране банка кадров был учрежден конкурс "Восхождение", в данном направлении сейчас идут серьезные подготовительные работы.

"В то же время хочу отметить важность достижений, полученных частным сектором в сфере развития модели компетенций. Изучение такого опыта, и в дальнейшем применение соответствующей модели сделает отбор кандидатов на госслужбу оперативнее и эффективнее", - добавила М.Аббасзаде.