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ГЭЦ: Средний абитуриент усваивает лишь 23-63% учебной программы по предметам

ГЭЦ: Средний абитуриент усваивает лишь 23-63% учебной программы по предметам ГЭЦ: Средний абитуриент усваивает лишь 23-63% учебной программы по предметам
Наука и образование
3 июня 2025 г. 09:51
ГЭЦ: Средний абитуриент усваивает лишь 23-63% учебной программы по предметам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) представил статистические данные по итогам вступительных экзаменов в вузы для выпускников 2024-2025 учебного года.

Как сообщает Report, материалы опубликованы в 12-м выпуске журнала "Абитуриент".

Согласно данным, средний абитуриент усваивает лишь 23-63% учебной программы по различным предметам.

В азербайджанском секторе средний абитуриент правильно ответил на 56.26% тестовых заданий по родному языку, 32.22% по математике и 42.58% по английскому языку на первом этапе. На втором этапе показатели составили: 50.62% по родному языку, 42.40% по литературе, 30.18% по математике, 34.57% по физике, 27.67% по химии, 49.92% по биологии, 32.52% по истории, 33.89% по информатике и 24.98% по географии.

В русском секторе средний абитуриент верно ответил на 63.40% вопросов по родному языку, 35.14% по математике и 58.26% по английскому на первом этапе. На втором - 51.44% по родному языку, 44.72% по литературе, 30.71% по математике, 32.13% по физике, 26.27% по химии, 44.09% по биологии, 27.42% по истории, 34.04% по информатике и 22.52% по географии.

Учитывая, что тестовые задания составляются в рамках учебной программы и не выходят за ее пределы, а участники вступительных экзаменов являются лучшими учениками школ, можно сделать вывод, что средний выпускник не усваивает 37-77% учебной программы.

ГЭЦ считает, что это является следствием ненадлежащего ведения учебного процесса в большинстве общеобразовательных учреждений, слабой требовательности и, самое главное, низкого уровня профессионализма многих учителей, неумения использовать новые методы и технологии обучения. Поэтому, наряду с другими необходимыми мерами, следует уделить особое внимание повышению квалификации учителей на современной научной основе, повышению уровня подготовки педагогических кадров в высших учебных заведениях и привитию будущим учителям необходимых педагогических и методических знаний и навыков.

Кроме того, необходимо изучать и распространять передовой опыт ведущих районов, школ и учителей, добивающихся высоких результатов у абитуриентов.

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Версия на азербайджанском языке HESABAT: Ortastatistik məzun təhsil proqramının 37-77%-ni mənimsəmir

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