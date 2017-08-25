ГЭЦ: Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших в вузы

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Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, сегодня до 17:00 абитуриенты должны пройти регистрацию, представив документы в высшее учебное заведение, в которое поступили.

Список требуемых документов для зачисления абитуриенты могут получить из вуза.

Для сведения отметим, что согласно данным на утренние часы, регистрацию прошли уже 34 596 абитуриентов (95% поступивших).

В противном случае непрохождение регистрации в учебном заведении будет расцениваться как отказ от получения образования по соответствующей специальности.

Напомним, что регистрация абитуриентов по приему на вакантные плановые места высших учебных заведений продлится до 31 августа.