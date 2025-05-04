ГЭЦ: Сегодня более 27 тыс. учащихся сдадут экзамен по азербайджанскому языку

ГЭЦ: Сегодня более 27 тыс. учащихся сдадут экзамен по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на языках, отличных от азербайджанского, а также для выпускников прошлых лет, сдающих вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского.

Как сообщили Report в Центре, экзамен также сдают выпускники прошлых лет, сдававшие вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения не на азербайджанском языке.

Экзамен организован в 21 городе и районе в 118 зданиях и начинается одновременно во всех пунктах — в 10:00. Пропуск участников в здания завершается в 09:45, после чего опоздавшие не допускаются.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).