ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе

21 августа 2025 г. 14:32
Государственный экзаменационный центр объявит результаты зачисления в высшие учебные заведения в начале следующей недели.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ГЭЦ.

В настоящее время продолжается обработка результатов конкурса, и перед общим конкурсом уточняются списки зачисленных в высшие учебные заведения (специализированные учебные заведения, Азербайджано-Французский Университет, бакинский филиал Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и др.), в том числе принятых в высшие учебные заведения вне конкурса.

Согласно информации, поскольку процесс требует определенного времени, результаты конкурса планируется объявить в начале следующей недели.

Напомним, что свои электронные заявления о выборе специальности для поступления в высшие учебные заведения на уровень бакалавриата подтвердили 86 468 абитуриентов.

Версия на азербайджанском языке DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq

